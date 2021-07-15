هولندا تعلن وفاة الصحفي المتخصص في مجال الجريمة دي فريش

توفي الصحفي الهولندي الشهير المتخصص في مجال الجريمة، بيتر آر دي فريش، الذي تعرض لإطلاق الرصاص الأسبوع الماضي بأمستردام، حسبما ورد في بيان لأسرته.



ونقلت شبكة آر تي إل الهولندية، التي عمل دي فريش لصالحها، عن بيان الأسرة قوله: "كافح بيتر حتى النهاية، لكنه لم يتمكن من الفوز بالمعركة".



وأضاف البيان أنه مات محاطا بأحبائه.

وقال "عاش بيتر بقناعته أن العيش في خنوع ليس سبيلا لأن تكون حرا".

وأضاف "نحن فخورون به بشكل لا يصدق وفي نفس الوقت لا عزاء له".

وتعرض دي فريش لإطلاق نار، الذي حظي بإشادة واسعة النطاق لتقاريره الجريئة عن عالم الرذيلة والإجرام في هولندا، في السادس من يوليو / تموز بعد ظهوره في إحدى حلقات برنامج تلفزيوني منتظم معني بالأحداث الجارية.



واعتقل اثنان من المشتبه بهم في حادثة إطلاق النار.