ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا إلى 103 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في ألمانيا، الجمعة، إلى 103 قتلى جراء هطول الأمطار الغزيرة غربي البلاد.

وقالت رئيسة وزراء ولاية راينلاند- بالاتينات (غرب)، مالو دراير، في تصريح صحفي إن عدد الوفيات بسبب الكارثة بلغ 60 في الولاية.

وكانت وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين-وستفاليا (شمال غرب)، أعلنت في بيان بوقت سابق، أن عدد ضحايا الفيضانات ارتفع إلى 43 قتيلا في المنطقة.

وضربت الفيضانات المفاجئة أجزاء من ولايتي راينلاند-بالاتينات، وشمال الراين-وستفاليا، وهما أكثر الولايات الألمانية اكتظاظا بالسكان، مما أدى إلى تحويل الشوارع إلى أنهار، وانهيار بعض المنازل.

والخميس، أعلنت حكومة ولاية شمال الراين–وستفاليا حالة الطوارئ، وحثت الناس على تجنب المكوث في المنطقة.

كما أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة أرفايلر (غرب)، فقدان نحو 1300 شخص في الفيضانات في المنطقة.