"العدالة والتنمية" التركي ينتقد قرار "العدل الأوروبية" حول حظر الحجاب

انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر تشيليك، قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يجيز حظر ارتداء الحجاب في أماكن العمل.

وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه على تويتر، الأحد، قال تشيليك إن القرار المذكور يعزز من التحيّز ضد المسلمين في أوروبا، ويشجّع على كراهية الإسلام ومعاداة الأجانب.

ووصف تشيليك القرار المذكور بأنه "خاطئ وانتهاك للحريات الدينية".

وأكد أن السماح بحظر الحجاب في أماكن العمل "لا يتوافق مع منطق الحقوق والحريات".

وشدد على أنه من المؤسف تزامن قرار محكمة العدل الأوروبية مع تصاعد ممارسات العنصرية ضد النساء المسلمات في أوروبا بسبب معتقداتهن.

كما أكد أن القرار المذكور "ضربة لجهود مكافحة العنصرية ومعاداة الإسلام".

والجمعة، قضت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ، بأن "منع ارتداء الحجاب الإسلامي في أماكن العمل ليس تمييزا".

وجاء قرار المحكمة ردا على شكوى تقدمت بها مسلمتان تعيشان في ألمانيا إحداهما موظفة في صيدلية والثانية ممرضة في دار حضانة.