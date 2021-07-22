ألمانيا تدعو إلى تعزيز القيود على استخدام برامج التجسس

حضت المستشارة الألمانية على تعزيز القيود الدولية المفروضة على بيع برامج التجسس بعد التقارير التي كشفت استخدام العديد من الحكومات برنامج بيغاسوس الإسرائيلي للتجسس على ناشطين وصحافيين وغيرهم.

ولدى سؤالها عن التقارير المرتبطة باستخدام برنامج بيغاسوس على نطاق واسع، قالت أنغيلا ميركل الخميس نه "من المهم" ألا تقع "البرامج التي تم تصميمها بهذه الطريقة في الأيدي الخطأ".

وكشف تحقيق أجرته مجموعة من وسائل الإعلام من بينها صحيفة "واشنطن بوست" وذي غارديان" و"لوموند" عن احتمال تجسس نطاقه أوسع بكثير مما كان يعتقد باستخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي القادر على تشغيل كاميرا الهاتف أو الميكروفون وجمع بياناته.

ودعت ميركل إلى "شروط تقييدية للغاية" على بيع برامج تجسس مماثلة في البلدان التي لا يتم فيها تنظيم عمليات المراقبة بشكل صارم.

وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه الاثنين، إن هذه المعلومات "تؤكد الحاجة الملحة إلى تنظيم أفضل لعملية بيع ونقل واستخدام" تكنولوجيات المراقبة "وضمان مراقبة شديدة لها".

وأضافت "من دون إطار تنظيمي يحترم حقوق الإنسان، هناك ببساطة أخطار كثيرة أن يساء استخدام هذه الأدوات لترهيب المنتقدين وإسكات المعارضين".