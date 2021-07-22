اليونان تسعى لإسكات المنظمات التي توثق انتهاكات حقوق اللاجئين على أرضها

أفاد بيان لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية بأن الشرطة اليونانية في جزيرة "ميديلي" أعلنت في 19 يوليو/ تموز الجاري، اعتزامها فتح تحقيقات ودعاوى جنائية بحق 10 أجانب، 4 منهم يعملون لصالح منظمات مجتمع مدنية.

وأكدت المنظمة أن السلطات اليونانية تسعى بذلك إلى إسكات منظمات المجتمع المدني التي توثق انتهاكاتها ضد طالبي اللجوء، وذلك بفتح تحقيقات جنائية بحقها.

وزعمت الشرطة اليونانية أن الأشخاص الـ 10 المذكورين، ساعدوا طالبي اللجوء على دخول أراضي البلاد بطرق غير شرعية، وقاموا بأعمال تجسس ووضع عراقيل أمام التحقيقات التي تجريها سلطات أثينا.

ولم تكشف الشرطة اليونانية عن المنظمات التي ينتمي لها هؤلاء الأشخاص.

وتستخدم اليونان الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد من يحاولون عبور حدودها البرية.

كما تستخدم وحدات الحدود اليونانية القوة المفرطة والذخيرة الحية، والاعتقال غير القانوني، ودفع طالبي اللجوء بشكل ممنهج تجاه تركيا.