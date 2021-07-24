رئاسة قبرص التركية تدين بيان مجلس الأمن بشأن "مرعش"

أدانت رئاسة شمال قبرص التركية، السبت، بيان مجلس الأمن الدولي بشأن إعادة فتح منطقة "مرعش" المغلقة.

وقالت رئاسة شمال قبرص التركية، في بيان، إن "بيان مجلس الأمن الدولي الصادر الجمعة، بمثابة بيان غير مبدئي، لإنقاذ الموقف أمام ضغوط الشطر الجنوبي لقبرص واليونان".

وأضافت "ننظر إلى هذا القرار كمحاولة لمنع أصحاب الحقوق في منطقة مرعش المغلقة من نيل حقوقهم وندينه".

والجمعة، انتقدت رئاسة مجلس الأمن الدولي ودول عدة، خطوة فتح "مرعش" الواقعة بمدينة "غازي ماغوصة" على الخط الفاصل بين شطري قبرص التركي والرومي.

وكانت "مرعش" مغلقة بموجب اتفاقيات عقدت مع الجانب الرومي، عقب "عملية السلام" العسكرية التي نفذتها تركيا في الجزيرة قبل 47 عاما.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فتحت جمهورية شمال قبرص التركية، جزءا من "مرعش" المغلقة بمدينة "غازي ماغوصة" شرقي البلاد.