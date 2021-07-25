تقرير برلماني: الجيش البريطاني فشل في حماية المجندات من الاغتصاب وسوء المعاملة

تعرض ما يقرب من ثلثي النساء في الجيش البريطاني "للتنمر والتحرش الجنسي والتمييز" خلال مسيرتهن المهنية، بحسب تقرير برلماني توصل إلى أن الجيش "فشل في حماية المجندات".

وأعدت اللجنة الفرعية للدفاع بالبرلمان البريطاني، تقريرا عن معاملة النساء بالجيش، تضمن شهادات لـ 4106 مجندات سابقات وأخريات لا زلن بالخدمة.

وذكرت اللجنة أن 62 بالمئة من المجندات السابقات والحاليات تعرضن أو شاهدن "تصرفات لا يمكن القبول بها" خلال الخدمة.

وتضمن التقرير نماذج عن الاغتصاب الجماعي لمجندات، وإقامة علاقات جنسية من أجل الحصول على ترقيات، وسوء معاملة لمجندات في السفن الحربية.

وذكرت بعض النساء أنهن تعرضن للتنمر لرفضهن العلاقات الجنسية، فيما ذكرت نساء أخريات أن صديقاتهن تعرضن لاعتداءات جنسية جماعية، لكنهن كن خائفات للغاية من الإبلاغ عنها.