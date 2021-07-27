وزير الدفاع الإسرائيلي سيبحث في باريس قضية برنامج بيغاسوس التجسسي

قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس سيغادر الأربعاء إلى باريس للقاء نظيرته الفرنسية للتباحث حول مسألة برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي أنتجته شركة إن إس أو غروب" (NSO) الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة، الثلاثاء: "يتوقع أن تتناول المباحثات الأوضاع الحرجة في لبنان، وأيضا الاتفاق النووي الإيراني، إضافة إلى قضية الأمن السيبراني في شركة إن إس أو".

وكانت تقارير نشرتها صحف أمريكية وأوروبية كشفت في الأسابيع الأخيرة النقاب عن استخدام برنامج التجسس "بيغاسوس" لاستهداف هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن ماكرون طلب من رئيس الوزراء نفتالي بينيت، توضيحات حول برنامج التجسس "بيغاسوس" الذي طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وأشارت القناة الإسرائيلية "12" الأحد، إلى إن ماكرون أعرب عن استيائه من التقارير عن استخدام البرنامج ضده، وضد أعضاء في حكومته".

وكانت التقارير أشارت إلى أن إحدى الدول، (ليست إسرائيل)، استخدمت البرنامج ضد الهاتف الخلوي للرئيس الفرنسي وأعضاء في حكومته.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، الأحد، أن الفرنسيين طلبوا من الحكومة الإسرائيلية إجراء تحقيق مع الشركة الإسرائيلية.