ألمانيا تعلن بدء الموجة الرابعة من كورونا على أراضيها

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض الألمانية، الخميس، أن "الموجة الرابعة من جائحة كورونا بدأت في البلاد"، حسب صحيفة "هاندلسبلات" المحلية.

وقالت الوكالة، في مذكرة سرية اطلعت "هاندلسبلات" عليها، إن "347 مريضًا مصابًا بفيروس كورونا المستجد يتلقون حالياً العلاج في وحدات العناية المركزة".

وبحسب الصحيفة اليومية فإن "مدير معهد "روبرت كوخ"، لوثار ويلر، شارك بآخر النتائج التي توصل إليها معهده الأسبوع الجاري مع كبار المسؤولين خلال اجتماع عبر الفيديو، وأبلغهم أن "الموجة الرابعة قد بدأت".

وشدد ويلر على أهمية الحفاظ على تدابير مكافحة فيروس كورونا حيث استمر ارتفاع "معدل الإصابة لمدة 7 أيام على التوالي" ، وهو مؤشر رئيسي للتنبؤ بالاتجاهات الوبائية، في الأسابيع الأخيرة.

وسجلت ألمانيا، الخميس، أعلى حالات إصابة يومية بفيروس كورونا منذ ما يقرب من شهرين، حيث أكد مسؤولو الصحة إصابة 3 آلاف و142 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.