تشيكيا تمنح المترجمين الأفغان الذين عملوا مع قواتها حق اللجوء

أعلنت الحكومة التشيكية موافقتها على برنامج لمساعدة الأفغان الذين عملوا مع القوات التشيكية خلال انتشارهم في مهمات للناتو في أفغانستان.

وقال وزير الدفاع لوبومير متنار يوم الجمعة إن المساعدة تستهدف المترجمين الأفغان وعائلاتهم وتشمل نقلهم وعرض اللجوء ومساعدة مالية.

قال متنار إن الهدف من البرنامج هو ضمان ظروف معيشية آمنة ولائقة لهم بعد انسحاب قوات الناتو من أفغانستان.

جاء تحرك الحكومة بعد أيام من حث المحاربين التشيكيين وأعضاء الخدمة الحاليين ومنظمات حقوق الإنسان وغيرهم الحكومة على المساعدة في إعادة توطين الأفغان بسبب تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.

وتنهي قوات الناتو انتشارها الذي بدأ ضد قوات القاعدة وطالبان في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول.

طلب الرئيس ميلوش زيمان من الحكومة يوم الخميس الموافقة على البرنامج بدون أي تأخير بسبب مخاوف من أن الأفغان الذين عملوا مع الجيش التشيكي قد يقتلون على يد طالبان.

رفضت وزارة الدفاع الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول البرنامج المصنف لحماية متلقيه. لم تذكر الوزارة عدد المستهدفين من القرار.

منذ عام 2002، نشر ما مجموعه 11500 جندي تشيكي في أفغانستان. قتل أربعة عشر تشيكيا هناك.

وقد استكملت تشكيا سحب آخر أفراد الخدمة من أفغانستان في يونيو/ حزيران.