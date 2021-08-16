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السجن 20 عاما لمجرم حرب صربي لإدانته بارتكاب جرائم حرب في البوسنة

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 16.08.2021 13:57
آخر تحديث في 16.08.2021 13:58
مقابر ضحايا الحرب البوسنية في سربرنيتشا AP مقابر ضحايا الحرب البوسنية في سربرنيتشا (AP)

حكمت محكمة في البوسنة والهرسك بالسجن 20 عاما على الضابط الصربي رادي غاريتش، لارتكابه "جرائم حرب" ضد المدنيين في الحرب التي شهدتها البلاد 1992-1995.

وأوضح بيان صادر عن المحكمة، الاثنين، أن غاريتش كان ينتسب للجيش الصربي ومتورطاً في ارتكاب جرائم قتل واحتجاز وتعذيب واغتصاب ونفي المدنيين البوشناق في مدينة فلاسينيتشا (شمال) عام 1992.

وأضاف أن غاريتش كان له دور نشط أيضا في الهجمات الممنهجة للجيش الصربي التي استمرت من 6 يونيو/ حزيران إلى أغسطس/ آب عام 1995، على مدينة سريبرينيتشا، التي قتل فيها أكثر من 8 آلاف بوسني.

وأشارت إلى ممارسته العنف النفسي والجسدي ضد المدنيين في "المنطقة الآمنة" الخاضعة لسيطرة الأمم المتحدة.

وارتكبت القوات الصربية العديد من المجازر بحق مسلمين، خلال حرب البوسنة التي بدأت عام 1992 وانتهت 1995 بتوقيع اتفاقية دايتون، وتسببت في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.

كما دخلت القوات الصربية، بقيادة راتكو ملاديتش، مدينة سربرنيتسا في 11 تموز/ يوليو 1995، بعد إعلانها منطقة آمنة من قبل الأمم المتحدة، وارتكبت خلال عدة أيام، مجزرة جماعية راح ضحيتها أكثر من 8 آلاف بوسني.

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