وزير الدفاع البريطاني: عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان "فشل للمجتمع الدولي"

وصف وزير الدفاع البريطاني بين والايس الاثنين عودة حركة طالبان إلى الحكم في أفغانستان بأنها "فشل للمجتمع الدولي" معتبراً أنه "ليس الوقت" المناسب للاعتراف رسميا بطالبان كحكومة.

واعتبر الوزير الذي سبق أن انتقد علناً الأسبوع الماضي القرار الأميركي بالانسحاب من أفغانستان، عبر شبكة "بي بي سي" أن ما حصل "فشل للمجتمع الدولي الذي لم يفهم أن الأمور لا تُحلّ في ليلة وضحاها".

لكنّه أكد أن الالتزام البريطاني في أفغانستان الذي كلّف 457 جندياً بريطانياً حياتهم خلال 20 عاماً من التدخل، "لم يذهب سدى".

باتت أفغانستان الاثنين بين أيدي طالبان بعد انهيار القوات الحكومية وفرار الرئيس أشرف غني إلى الخارج.

واعتبر والايس في حديث عبر قناة "سكاي نيوز" أنه "الآن ليس الوقت" المناسب للاعتراف بطالبان كحكومة أفغانية رسمية.

وأشار إلى أن "هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها قبل اتخاذ هذه القرارات" معتبراً أن أفعال متمردي طالبان "لا تتوافق مع وعودهم".

وأكد والايس أن حالة الذعر تسود في "الجانب المدني" من المطار. الجانب العسكري مؤمّن وتحت السيطرة. الرحلات العسكرية تدخل وتخرج".

نشرت المملكة المتحدة 600 جندي لتأمين إجلاء رعاياها وطاقم سفارتها. ووصلت أول رحلة خلال الليل إلى قاعدة "بريز نورتون" في وسط انكلترا.

وأوضح الوزير "لقد أجلينا 370 موظفاً ومواطناً بريطانياً أمس وأول أمس" مضيفاً أن "مجموعة من 782 أفغانياً سيتمّ إجلاؤهم من البلاد "في الساعات الـ24 إلى 36 المقبلة".

وأكد أن "هدفنا هو إجلاء 1200 إلى 1500 شخص في اليوم".

وإزاء الوضع الملحّ، أعلن والايس أنه ستتم "في أسرع ما يمكن معالجة" طلبات التأشيرات التي تقدم بها الأفغان الذين ساعدوا القوات البريطانية، موضحاً أنه سيتمّ "تغيير القواعد" حيثما أمكن لتسريع العملية.