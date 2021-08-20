اليونان.. طواقم الإطفاء لا تزال تكافح حرائق الغابات المشتعلة شمال غربي أثينا

لا يزال 461 رجل إطفاء من بينهم 143 من بولندا و166 مركبة وأربع طائرات وأربع مروحيات يكافحون النيران صباح اليوم الجمعة في شمال غرب العاصمة اليونانية، وفق ما قالت إدارة الإطفاء.

وقال وزير حماية المواطنين، ميشاليس كريسوديس مساء أمس الخميس، إنه تم احتواء "الجزء الأكبر" من الحريق، لكن الحريق لم يتم السيطرة عليه بعد.

وقال إن رجال الإطفاء كانوا يواجهون ظروفًا صعبة بشكل خاص، بما في ذلك عدم وجود طرق للوصول إلى الغابة الكثيفة، ودرجات الحرارة المرتفعة، والظروف الجافة والرياح المتغيرة باستمرار.

واندلع حريق بالقرب من قرية فيليا، على بعد 60 كيلومترا (40 ميلا) من أثينا، يوم الاثنين، وهو واحد من مئات حرائق غابات اندلعت في أنحاء اليونان هذا الشهر.

تأتي حرائق الغابات وسط أسوأ موجة حرارة تشهدها البلاد منذ حوالي ثلاثة عقود، أدت إلى جفاف الغابات والأحراج. ولم يتم تحديد أسباب جميع الحرائق رسميًا، على الرغم من اعتقال أكثر من اثني عشر شخصًا للاشتباه في قيامهم بالحرق العمد.

وأدت الحرائق إلى استنفاد قدرات مكافحة الحرائق في اليونان إلى الحد الأقصى، مما دفع الحكومة إلى طلب المساعدة الدولية، بما في ذلك من خلال نظام الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي. استجابت حوالي 24 دولة أوروبية وشرق أوسطية بإرسال طائرات ومروحيات ومركبات ومئات من رجال الإطفاء.

كما أصابت درجات الحرارة الشديدة وحرائق الغابات دول البحر المتوسط الأخرى. وتسببت حرائق الغابات الأخيرة في مقتل ما لا يقل عن 75 شخصًا في الجزائر و16 في تركيا، بينما يكافح 1200 من رجال الإطفاء في جنوب فرنسا لاحتواء حريق كبير أجبر الآلاف على الفرار وقتل شخصين وأصاب 26 شخصًا. حرائق الغابات موجودة أيضا في غرب الولايات المتحدة وفي منطقة سيبيريا الشمالية الروسية.

يقول العلماء إن هناك القليل من الشك في أن تغير المناخ الناجم عن حرق الفحم والنفط والغاز الطبيعي يؤدي إلى مزيد من الأحداث المتطرفة.