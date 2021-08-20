ميركل تلتقي بوتين في موسكو في آخر زيارة للمستشارة قبل تنحيها عن منصبها

تلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في خضم الأحداث المتسارعة في أفغانستان ومع استمرار التوتر الأوروبي الروسي بسبب السياسي المعارض أليكسي نافالني وأوكرانيا.

ومن القضايا الصعبة الأخرى التي من المؤكد أنها ستلعب دورًا في الاجتماع، خط أنابيب الغاز بين روسيا وألمانيا الذي عارضته الولايات المتحدة، وقمع المعارضة في بيلاروسيا، والمزاعم بأن الحكومة البيلاروسية وجهت المهاجرين إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا بهدف زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي.

تأتي زيارة ميركل إلى موسكو في الوقت الذي تقترب فيه المستشارة من نهاية قيادتها لألمانيا التي دامت 16 عامًا تقريبًا. تمكنت هي وبوتين، الذي شغل منصب الرئيس الروسي أو رئيس الوزراء منذ عام 2000، من الحفاظ على خط اتصال على مر السنين رغم الخلافات السياسية العديدة بينهما.

مع ذلك، تدهورت العلاقة الشخصية بين الاثنين منذ عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية ودعمت المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا، ونتيجة لأعمال استبدادية روسية أخرى.

صرح المتحدث باسم ميركل، ستيفن زيبرت للصحفيين في برلين في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن محادثات اليوم الجمعة في موسكو ستكون "بالتأكيد حول المسائل الدولية الكبيرة العالقة. من الواضح أفغانستان. علاوة على ذلك، الصراع في شرق أوكرانيا من أجل حله وتسويته يمكن لروسيا أن تفعل أكثر من ذلك بكثير".

وأضاف زيبرت: "بيلاروسيا بلد وديكتاتور يعارض شعبه بأسوأ أنواع الطرق، والذي تؤثر عليه القيادة الروسية كما نعتقد".