ميركل: يجب الانخراط في مفاوضات مع طالبان

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه يجب الانخراط في مفاوضات مع حركة "طالبان"، عقب سيطرتها على زمام الأمور في أفغانستان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته، الجمعة، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد لقاء جمعهما بالعاصمة موسكو.

وأضافت ميركل: "إنه لأمر محزن أن تسيطر طالبان على أفغانستان، لكن هذه هي الحقيقة".

وتابعت: "يجب أن نحاول التفاوض مع طالبان، كما يجب علينا أيضا مساعدة أولئك الذين تتعرض حياتهم للخطر من الشعب".

وطالبت ميركل الأمم المتحدة بضرورة معالجة القضايا المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لأفغانستان، في اجتماعاتها مع طالبان.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، بدأت "طالبان" بتوسيع رقعة نفوذها في أفغانستان، تزامنا مع بدء المرحلة الأخيرة من انسحاب القوات الأمريكية المقرر اكتماله بحلول 31 أغسطس/ آب الجاري.

والأحد، سيطرت "طالبان" على كابل، خلال أقل من 10 أيام، رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" طوال 20 عاما لبناء قوات الأمن الأفغانية.