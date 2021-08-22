باريس تدعو واشنطن لتحمل مسؤولياتها في أفغانستان

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الأحد، الولايات المتحدة الأمريكية لتحمل مسؤولياتها في أفغانستان.

وطالب لودريان في تصريح لصحيفة "Le Journal du Dimanche" الفرنسية، واشنطن بالسعي لتسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان.

وأكد لودريان أن تعاون الولايات المتحدة الأمريكية مع الحلفاء بشأن عمليات الإجلاء يجب أن يكون أكثر فعالية.

وتابع قائلا: "نهدف لإنقاذ حياة الأفغان الذين يدافعون عن الحرية وسيادة القانون، ونريد إجلاء الأفغان الراغبين في القدوم إلى فرنسا، لكن هناك مشاكل في الوصول إلى مطار كابل".

وصرح بأن فرنسا لن تعترف بحركة طالبان التي "استولت على السلطة بالقوة".

وأشار لودريان إلى أن أفغانستان لا ينبغي أن تصبح ملجأ للإرهاب مرة أخرى، وأنه ينبغي مساعدة الشعب الأفغاني.

ويسيطر حوالي 4500 جندي أمريكي مؤقتا على مطار كابل، كما يقوم حوالي 900 جندي بريطاني بدوريات في الموقع في إطار جهود تأمين رحلات إجلاء الرعايا الأجانب وزملائهم من الأفغان.

ويقيم مسلحو طالبان نقاط تفتيش حول محيط المطار ويمنعون الأفغان من الدخول دون وثائق سفر، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

وخلال الأسابيع الأخيرة تمكنت طالبان من بسط سيطرتها على كل المنافذ الحدودية، وفي 15 أغسطس/آب الجاري دخل مسلحو الحركة العاصمة كابل وسيطروا على القصر الرئاسي، بينما غادر الرئيس أشرف غني، البلاد ووصل الإمارات، قائلا إنه قام بذلك لـ"منع وقوع مذبحة".

وجاءت هذه السيطرة رغم مليارات الدولارات التي أنفقتها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، طيلة 20 عاما، لبناء قوات الأمن الأفغانية.

وتزامنت سيطرة "طالبان" مع تنفيذ اتفاق رعته قطر لانسحاب عسكري أمريكي من أفغانستان، من المقرر أن يكتمل بحلول 31 أغسطس الجاري.