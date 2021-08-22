بعد "مأساة" أفغانستان.. مسؤول أوروبي يدعو إلى إعداد قوة تدخل عسكري للقتال

حذر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس السبت من أن "مأساة" تحدث في أفغانستان ويجب أن تدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم بقوة تدخل عسكري للقتال إذا لزم الأمر في أزمات أخرى.

وأجبر سقوط الحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على كابل قبل انسحاب آخر الجنود الأميركيين المرتقب في 31 آب/أغسطس، الدول الغربية على تنظيم عمليات لإجلاء رعاياها والمتعاونين معها من الأفغان بسرعة.

وقال بوريل "يوجد في كابل مطاران. المطار المدني يخضع لسيطرة طالبان ولا يتم تسيير أي رحلات جوية منه. الأميركيون يسيطرون على المطار العسكري ويصعد إلى الطائرات الأشخاص الموجودون على المدرج".

وأكد بوريل "إذا غادر الأميركيون في 31 آب/ أغسطس، لن يكون لدى الأوروبيين القدرة العسكرية للسيطرة على المطار العسكري وتأمينه وستسيطر طالبان عليه".

وأكد أن "ما يحدث في أفغانستان مأساة"، متسائلاً "لمَ حصلت الأمور على هذا النحو؟".

وقال "التقيت الرئيس أشرف غني في تموز/يوليو في طشقند. كان يشعر بالمرارة. أخبرني بأنه من دون الدعم الجوي الأميركي لا يمكنه السيطرة على البلاد ويجب عودة (الجنود) إلى كابل".

وأضاف "لم يكن لديه الوقت لتطبيق هذه الاستراتيجية والجيش الأفغاني رفض القتال مع أنه لم يكن ينقصه السلاح. انظروا إلى كمية الأسلحة التي تركت لطالبان. الجيش فقد الأمل".

وتابع بوريل "أشعر بأسف كبير للطريقة التي سارت من خلالها الأمور. لكنّ لم يسأل أحد الأوروبيين عن رأيهم".

وقال جوزيب بوريل "ستطرح بعض الدول تساؤلات عن الحليف الأميركي الذي لم يعد، كما قال جو بايدن، يريد خوض حروب الآخرين". وأضاف "ليس هناك بديل للأوروبيين. يجب أن ننظم أنفسنا لمواجهة العالم كما هو وليس كما نحلم به".

وتابع مذكرا "نقترح تزويد الاتحاد الأوروبي بقوة دخول أولى قوامها 50 ألف جندي قادرة على العمل في ظروف مثل تلك التي نعيشها في أفغانستان". وتجري مناقشة المشروع بين وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أطلق دعوة في هذا الاتجاه السبت في رسالة عبر تويتر.

وقال جوزيب بوريل "سأزور العراق وتونس وليبيا في أيلول/ سبتمبر"، مشيرا إلى أن "الأزمات المقبلة ستكون في العراق و(منطقة) الساحل".

وأضاف أن "أوروبا لا تتحرك إلا عند الأزمات. قد توقظها أفغانستان. حان الوقت لتزويدها بقوة عسكرية قادرة على القتال إذا لزم الأمر".