بلير: انسحاب واشنطن من أفغانستان يبهج المتطرفين في العالم

قال توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الذي نشر قوات في أفغانستان قبل 20 عامًا بعد هجمات 11 سبتمبر / أيلول، إن قرار الولايات المتحدة بمغادرة أفغانستان جعل "كل جماعة جهادية في جميع أنحاء العالم تبتهج" على حد رأيه.

في مقال مطول نُشر على موقعه على الإنترنت في وقت متأخر السبت، قال بلير إن قرار سحب القوات "مأساوي وخطير وغير ضروري".

وأضاف أن بريطانيا عليها "التزام أخلاقي" بالبقاء حتى "يتم إجلاء كل من يحتاجون إليها".

وقال إن الانسحاب لم يكن في مصلحة الغرب أو أفغانستان، إذ أعادت طالبان تأكيد وجودها في معظم أنحاء البلاد.

كما حذر من أن قرار الولايات المتحدة بإبقاء بريطانيا في الظلام إلى حد كبير بشأن الانسحاب يهدد بتحويل البلاد إلى "التقسيم الثاني للقوى العالمية".

واتهم بلير الرئيس الأمريكي جو بايدن باتخاذ القرار على خلفية "شعار سياسي مخاتل حول إنهاء الحروب الأبدية".