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اختطاف طائرة أوكرانية لإجلاء المواطنين من أفغانستان

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 24.08.2021 12:37
آخر تحديث في 24.08.2021 12:45
أرشيفية أرشيفية

أعلنت السلطات في كييف، الثلاثاء، أن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى أفغانستان، الأحد الماضي، لإجلاء مواطنين أوكرانيين.

وقال نائب وزير الخارجية يفغيني ينين، إن "مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية وصلت إلى كابل لإجلاء مواطنين أوكرانيين وتوجهوا بها إلى إيران"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية وأمريكية.

وأضاف: "استولى أشخاص مجهولون الأحد على طائرتنا. واليوم الطائرة سرقت منا فعليا إثر توجهها إلى إيران وعلى متنها مجموعة غير معروفة من الأشخاص بدلا من إجلاء الأوكرانيين".

وأوضح أن السلك الدبلوماسي الأوكراني بكامله، برئاسة وزير الخارجية دميتري كوليبا، عمل خلال الأسبوع الماضي على حل مشكلة الطائرة.

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