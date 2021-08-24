لافروف: لا نرغب برؤية قوات أمريكية في آسيا الوسطى

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بلاده لا ترغب برؤية القوات العسكرية الأمريكية التي سحبتها من أفغانستان ينتشرون في دول آسيا الوسطى.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المجري بيتر سيارتو، الثلاثاء، في العاصمة بوخارست، عقب لقاء ثنائي بينهما.

وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة تريد نشر قواتها التي سحبتها من أفغانستان في دول آسيا الوسطى، وأضاف: "لا نريد رؤية الجنود الأمريكيين في هذه المنطقة".

وأضاف معللًا: "لأن لدينا مجال أمني مشترك، والتزامات معينة بهذا المجال، وأعني منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تتطلب إجماع كافة الدول المتحالفة بخصوص جميع القضايا المتعلقة بنشر قوات مسلحة أجنبية على أراضيها".

واعتبر الوزير الروسي أن الولايات المتحدة ترغب في القيام بذلك "من أجل توجيه ضربات على أفغانستان عند الضرورة".

وتطرق لافروف إلى تصريحات الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، التي شدد فيها على ضرورة عدم السماح بزيادة نفوذ روسيا والصين في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الروسي بهذا الخصوص: "لا ينبغي أن يفكر بوريل في ذلك، فالأفغان يحتاجون إلى التفكير في كيفية تهدئة وضع بلدهم في أسرع وقت ممكن".

من جانبه، أوضح سيارتو أن الوضع في أفغانستان يشكل "تهديدًا قوميًا" على بلاده، وأكد ضرورة أن تسحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان بشكل "تدريجي".

وأضاف: "نرى أن الوضع حساس للغاية، فالأفغان يستطيعون بكل سهولة القدوم إلى تركيا ومنها إلى دول البلقان ومنها إلى المجر".