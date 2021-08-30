قبرص الرومية: التسرب النفطي من سوريا قد يصل إلى الجزيرة خلال 24 ساعة

أعلنت إدارة الثروة السمكية والبحوث البحرية في قبرص الرومية أن تسرباً نفطياً يعتقد أنه من محطة كهرباء داخل إحدى مصافي النفط السورية قد يصل إلى الطرف الشمالي الشرقي للجزيرة خلال 24 ساعة.

وأضاف ان أحدث نموذج الكتروني يشير إلى أن التسرب النفطي يمكن أن يصل الى منطقة أبوستولوس أندرياس كيب في شمال قبرص في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

كما ذكرت أن المعلومات والصور التي وردت من سفن بالمنطقة تظهر أن التسرب مكون من طبقة رقيقة من النفط وليس خاما كثيفا.

وأبلغت حكومة قبرص الرومية نظيرتها القبرصية التركية بتقدم التسرب باتجاه الجزيرة، وباستعدادها لتقديم مساعدات.

وأوردت وكالة أنباء السوري الرسمية (سانا) الأسبوع الماضي أن التسرب حدث من صهريج في محطة بانياس الحرارية.