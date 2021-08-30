ماكرون: أوروبا لن تشهد تدفقاً للمهاجرين الأفغان كالذي شهدته عام 2015

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن تدفق المهاجرين الأفغانيين إلى أوروبا لن يكون بحجم ما حدث عام 2015 بعد الثورة في سوريا.

وقال الرئيس الفرنسي خلال مقابلة مع محطتي "تي اف 1" و"ال سي إي"، "لا أظن أن الوضع الذي سنشهده يقارن بما حصل في 2015 لأن أفغانستان ليست سوريا ولأنه سبق أن حصلت تحركات كبيرة" لمهاجرين أفغان على مر السنين.

وأضاف "الأمر المؤكد هو أن عددا أكبر من الناس سيحاولون الوصول إلى أوروبا ما يشكل ضغطا على قدرتنا على الاستقبال" في إشارة إلى تدفقات الهجرة غير القانونية.

وجدد التأكيد أن فرنسا ستستقبل الأفغان المهددين من قبل طالبان. وقال "هذا غير مشروط، علينا أن نفعله، وقد فعلناه دائما".

في العام 2015، شهدت أوروبا موجة هجرة كبيرة جدا نجمت خصوصا عن قمع الثورة في سوريا ما فاقم الأزمة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول تقاسم هذا العبء.

أما على صعيد الأفغان الذين تريد فرنسا حمايتهم بسبب تعاونهم مع باريس في الماضي أو التزامهم قضايا حقوق الإنسان، فقال ماكرون "ثمة آلاف عدة من النساء والرجال الذين يحتاجون إلى حماية".

وأضاف "بذلنا قصارى جهدنا (..) سنبني مع شركائنا من خلال التفاوض مع طالبان وهو أمر يفرض نفسه الآن، الحلول للسماح لهم بمغادرة كابل وأفغانستان والحصول على الحماية" في وقت أوقفت فرنسا جسرها الجوي الجمعة فيما توشك الولايات المتحدة على إيقافه.

والهجرة بطريقة غير قانونية مسألة حساسة في أوروبا لا سيما في فرنسا قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية. وشدد الرئيس على أن الضغط المتوقع "يفترض أن تكون أوروبا منظمة بشكل أفضل".

وتشكل الهجرة من الآن واحدا من المواضيع الرئيسية في الحملة الانتخابية المقبلة.

وانتقد اليسار الفرنسي خصوصا ماكرون لأنه تحدث عن تدفق مهاجرين بطريقة غير قانونية من أفغانستان بعيد سقوط كابل في حين اتهمه اليمين بالسذاجة.

كما انتقد الرئيس الفرنسي ضمنيا الولايات المتحدة التي تستعين بدول أخرى لا سيما في البلقان لاستقبال الأفغان الذين تم إجلاؤهم، مما يسهل فعليا قدومهم المحتمل إلى أوروبا وليس إلى الولايات المتحدة.

وحذر من أن البعض "يصلون إلى دول البلقان (...) في بعض الأحيان بناء على طلب قوى أخرى. يجب أن نكون متطلبين جدا في هذا الصدد. اوروبا ستأخذ نصيبها، ولكن لا يمكنها أن تأخذ نصيب الجميع".

ودعا ماكرون الأمم المتحدة إلى مساعدة الدول المجاورة لأفغانستان حيث يوجد أكبر عدد من اللاجئين. وقال "في باكستان وإيران، هناك ملايين من اللاجئين. ما يجب أن نفعله هو أن نضع أنفسنا في وضع يمكّننا من مساعدة هذه الدول على تحقيق استقرار هؤلاء السكان (...) في إطار الأمم المتحدة".

وردا على سؤال حول خطر إرهابي متزايد بعد سيطرة طالبان على الحكم والتي سبق أن أوت إرهابيين، شدد ماكرون على انه "يجب أن نبقى حذرين".

وأكد أيضا ضرورة عدم "الخلط" بين الخطر الإرهابي والهجرة.