روسيا تتهم غوغل وآبل بالتدخل "جنائياً" في انتخاباتها وتهدد بغرامات

أعلنت روسيا الخميس أن رفض عملاقي التكنولوجيا الأميركيين "غوغل" و"آبل" إزالة تطبيق للمعارض الروسي أليكسي نافالني من متجريها قبل الانتخابات قد ينظر اليه على أنه تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات العامة الروسية في وقت لاحق هذا الشهر، حيث تم منع غالبية المعارضين بمن فيهم نافالني من الترشح.

والشهر الماضي طالبت هيئة الرقابة على الاتصالات "روسكومنادزور" شركتي "غوغل" و"آبل" بإزالة تطبيق نافالني من متجريها.

والخميس شددت "روسكومنادزور" الضغوط على عملاقي الانترنت قائلة انه يمكن تحميلهما مسؤولية جنائية في حال واصلا رفض الامتثال للقانون الروسي.

وقالت الهيئة "المسؤولية الجنائية محتملة بتهمة تنظيم عمل منظمات متطرفة محظورة في روسيا والمشاركة بها".

وحذر بيان الهيئة من ان عدم التحرك يمكن اعتباره تدخلا "في الانتخابات الروسية وقد يؤدي الى فرض غرامات باهظة".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا إن تجاهل الشركتين الأميركيتين لطلبات السلطات الروسية لإزالة "محتوى غير شرعي" بات "منهجيا".

وأضافت للصحافيين إن "مثل هذا السلوك المتعجرف والانتقائي والتجاهل الواضح للطلبات المتعددة من المؤسسات الروسية المرخصة فيما يتعلق بمحتوى معترف به على أنه متطرف أصبح أمرا غير مقبول".

وصنفت روسيا منظمات المعارض نافالني هذا العام باعتبارها "متطرفة" وحظرتها.

وفي رسالة من السجن حض نافالني أنصاره على تنزيل التطبيق الذي يهدف الى مساعدة الروس على تجنب التصويت لصالح مرشحين ينتمون الى حزب روسيا الموحدة الحاكم في الانتخابات المقبلة.

وأدى أسلوب "التصويت الذكي" الى خسارة حزب روسيا الموحدة الذي تتآكل شعبيته عددا من المقاعد في الانتخابات المحلية الأخيرة.

وقالت كيرا يارميوش المتحدثة باسم نافالني على تويتر "إذا كان ثمة شيء يمكن تسميته تدخلا في الانتخابات" فهو محاولات روسكومنادزور "حجب تطبيق التصويت الذكي"، وحضت الروس على تنزيل التطبيق بسرعة.