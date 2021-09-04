قبرص التركية: لم نرصد تلوثاً جراء التسرب النفطي من سوريا

أعلنت السلطات في شمال قبرص التركية، السبت، عدم رصد أي تلوث في مياهها الإقليمية، على خلفية التسرب النفطي من سوريا.

وقال حسين عمجا أوغلو، رئيس لجنة الأزمات في حكومة قبرص التركية إن فرق خفر السواحل قامت بالتدقيق في مكانين بعد تلقيها بلاغا من طائرة بدون طيار حول إمكانية تسرب النفط إليهما.

وأضاف أن المكان الأول يبعد 6 أميال بحرية شمالي منطقة "كارباز" والثاني 21 ميلًا بحريًا شمالي منطقة "ينيارانكوي".

وأشار إلى اكتمال التدقيق وعدم رصد الفرق أي تلوث نتيجة التسرب النفطي من سوريا.

من جهتها، أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية التركية، السبت، أن سفينة "نينه خاتون" المخصصة لحالات الطوارئ تواصل أعمال تنظيف التلوث في خليج إسكندرون بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأشارت في تغريدة إلى أن سفينة "سعيد أونباشي" التركية لجمع النفط أنهت عملها في سواحل قضاء "صمنداغ" بالولاية نفسها.

والثلاثاء، قال رئيس وزراء قبرص التركية أرسان سنار، إن الجزء الشمالي من المتوسط، واجه تلوثا بيئيا كبيرا خلال الأيام الأخيرة، بسبب تسرب 15 ألف طن نفط من محطة كهرباء بانياس السورية.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام تابعة للنظام السوري، فإن محطة للطاقة الكهربائية في بانياس المطلة على البحر المتوسط، شهدت تسربا للنفط قبل أيام.