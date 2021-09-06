انتحار جندي بريطاني سابق بعد سماعه خبر تقدم طالبان واستيلائها على الحكم

كشف وزير القوات المسلحة البريطانية بأن أحد المحاربين القدامى ممن خدموا في أفغانستان انتحر بعد سماعه أنباء استيلاء طالبان على البلاد، لكنه تراجع في وقت لاحق قائلا إنه ربما كان مخطئا.

وقال جيمس هيبي لشبكة سكاي نيوز: "بالتأكيد هناك شخص واحد قتل نفسه، وقد فعل ذلك بسبب شعوره بعواقب انسحاب القوات الأمريكية والبريطانية من أفغانستان."

وأضاف "هذا يجعلني أشعر بالغثيان، وأخاف على الكثير من أصدقائي الذين أعرفهم، وما زالوا يعانون مما رأوه في تلك الجولات بأفغانستان."

بيد أن هيبي هر في مقابلة تلفزيونية أخرى في وقت لاحق اليوم الاثنين، وصحح ما قاله قائلا إنه ربما كان مخطئا، وأن التقرير الذي كان يشير إليه "غير دقيق".

وأضاف أن وزارة الدفاع تحقق في هذه المزاعم.

واستغرقت حركة طالبان أقل من أسبوع لهزيمة نحو 300 ألف جندي حكومي في أفغانستان، استسلم معظمهم، أو فروا.

واجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون انتقادات لاذعة بسبب تعاملهما مع انسحاب القوات من أفغانستان.