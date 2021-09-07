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مجلس أوروبا يجتمع لبحث مدى التزام اليونان بحقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 07.09.2021 19:02
آخر تحديث في 07.09.2021 19:03
مجلس أوروبا يجتمع لبحث مدى التزام اليونان بحقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية

تستعد لجنة وزراء مجلس أوروبا، لعقد اجتماع يناقش مدى تطبيق اليونان قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حول جمعيات الأقلية التركية في منطقة تراقيا الغربية.

وفي بيان عبر حسابه على تويتر، أفاد اتحاد "اسكتشه" التركي، أن ممثلين عنه سيشاركون في الاجتماع الأوروبي المزمع عقده بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، بين 14 ـ 16 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وطالب البيان بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والاعتراف بجمعيات الأقلية التركية في اليونان.

وندد بمواصلة السلطات اليونانية سياسات عدم تطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وتعد منطقة تراقيا الغربية شمال شرقي اليونان، موطناً لأقلية مسلمة تركية يبلغ تعداد سكانها نحو 150 ألف نسمة، وعادة ما يواجهون سياسات تمييز من سلطات أثينا.

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