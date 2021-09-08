السلطات الروسية تعتقل مسؤولاً سابقاً من أتراك القرم

أعلنت نائبة وزير الخارجية الأوكراني قيام السلطات الروسية باعتقال العضو السابق لمجلس "آق مسجد" الخاص بتتار القرم، إلدار منسييت، في شبه الجزيرة التي ضمتها موسكو لأراضيها بشكل غير شرعي.

وفي تغريدة لها عبر تويتر، الأربعاء، قالت أمينة جبار، إن الاعتقال يأتي انتقاماً من موسكو ضد مؤيدي منصة القرم.

وتأسست منصة القرم الدولية عبر قمة انعقدت في آب أغسطس/ الماضي بالعاصمة الأوكرانية كييف، شارك فيها 46 وفدًا من دول ومنظمات عديدة، في مسعى من أوكرانيا إلى الحفاظ على قضية شبه جزيرة القرم مدرجة على الأجندة الدولية.

وأشارت جبار إلى حدوث مداهمات لمنازل أخرى في شبه جزيرة القرم.

وأضافت أن السلطات الروسية اقتادت "منسييت" إلى جهة مجهولة.

وعقب استفتاء من جانب واحد، في 16 مارس/ آذار 2014، ضمت روسيا إلى أراضيها شبه جزيرة القرم التابعة لأوكرانيا، وهو ما لم يعترف به المجتمع الدولي، وأعقبه فرض عقوبات على موسكو من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى.