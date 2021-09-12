باريس ترحب بنية اثينا شراء ست مقاتلات رافال إضافية

رحبت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الأحد بنية أثينا شراء ست مقاتلات رافال تضاف إلى طلبية سابقة لشراء 18 مقاتلة فرنسية.

وكتبت في موقع تويتر "خبر ممتاز: اليونان أعلنت للتو نيتها الحصول على 6 (مقاتلات) رافال إضافية. سوياً، نتقدم لإرساء استقلالية أوروبية حقيقية".

وكان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن السبت أن بلاده تعتزم زيادة طلباتها إلى 24 طائرة.

وقال في معرض سالونيك الدولي "لقد أعلنت سابقا عن شراء 18 رافال. سيكون هناك قريبا 24". وأضاف "ستحلق أولاها في سماء اليونان قبل نهاية العام".

وأبرمت اليونان في كانون الثاني/يناير صفقة شراء 18 طائرة أولى من طراز رافال لتعزيز دفاعها وشراكتها مع باريس في مواجهة التوترات المتزايدة مع تركيا المجاورة.

ويغطي العقد الذي تبلغ قيمته حوالي 2,5 مليار يورو، اقتناء 12 طائرة مستعملة وستّ جديدة.

ويمثل هذا العقد أول عملية بيع لطائرات رافال الفرنسية في أوروبا والتي تسعى باريس إلى توجيه صادراتها من الأسلحة إليها وتشجيع التعاون معها. وقد اقتنت أيضا قطر ومصر والهند طائرات رافال.

وسلمت شركة "داسو للطيران" أول مقاتلة من طراز رافال إلى اليونان في تموز/ يوليو، وهي طائرة مستعملة كانت تشغلها القوات الجوية الفرنسية.