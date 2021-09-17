بسبب أزمة الغواصات.. فرنسا تلغي حفل صداقة مع الولايات المتحدة

أعلنت فرنسا إلغاء "حفل صداقة" مع الولايات المتحدة كان مقررا إقامته مساء الجمعة بواشنطن، على وقع تعطيل الولايات المتحدة وبريطانيا شراء أستراليا غواصات فرنسية.

جاء ذلك في بيان صادر عن السفير الفرنسي لدى واشنطن، فيليب إتيان، الخميس.

وكان من المقرر أن يقام الحفل في الذكرى السنوية الـ240 لمعركة تشيزبيك، التي فازت بها الولايات المتحدة بمساعدة البحرية الفرنسية في حرب الاستقلال ضد بريطانيا.

وفي مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، إنشاء تعاون أمني جديد تحت اسم "AUKUS"، من بين أهدافه مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا تكنولوجيا الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية مع أستراليا.

إلا أن اتفاقية "AUKUS" أدت إلى تعليق برنامج الغواصة الهجومية الذي تنفذه أستراليا مع فرنسا منذ عام 2015، حيث كلّف 43 مليار دولار في البداية، ثم وصل إلى 90 مليار دولار.

وردا على هذا الإعلان، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، وزميلته وزيرة الدفاع فلورنس بارلي، أن قرار الحكومة الأسترالية بوقف برنامج الغواصة مع فرنسا، والموافقة على بناء غواصة نووية مع الولايات المتحدة يتعارض مع روح التعاون بين البلدين.