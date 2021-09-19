على بعد 100 كم من المغرب.. ثوران بركان كومبر فيجا على جزيرة لابالما الإسبانية

شهدت جزيرة "لا بالما" الإسبانية الواقعة في المحيط الأطلسي اليوم الأحد ثوران بركان ما دفع السلطات لتسريع وتيرة عمليات الإجلاء.

وأعلن معهد علم البراكين في جزر الكناري ثوران بركان "كومبر فيجا"، الذي يعود آخر ثوران له إلى عام 1971.

انطلقت أعمدة ضخمة من الدخان الأبيض والأسود من موقع بالتلال البركانية حيث كان علماء يتابعون عن كثب تراكم الحمم البركانية المنصهرة عند السطح.

أمكن مشاهدة حمم سائلة باللون الأحمر في الجزء السفلي من مقذوفات سوداء انطلقت في الهواء.

وجزيرة لا بالما، التي يبلغ عدد سكانها 85 ألف نسمة، واحدة من ثماني جزر في أرخبيل جزر الكناري الإسباني، وتقع في أقرب نقطة من أفريقيا، على بعد مائة كيلومتر فقط من المغرب.

بعد أيام مما أطلق عليه العلماء "سرب الزلازل"، بدأت سلطات لا بالما اليوم الأحد بالفعل في إجلاء بعض السكان الذين يصعب عليهم التحرك.

يقل عدد السكان في المنطقة القريبة من الطرف الجنوبي للجزيرة.

أبلغت السلطات سكان خمس قرى مجاورة بأن يكونوا في حالة تأهب واستعداد لمغادرة منازلهم في حال ثار البركان.

وقع زلزال بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر قبل ثوران البركان، شعر السكان باهتزازات بسبب النشاط الزلزالي على السطح.

قالت اللجنة العلمية للوقاية من مخاطر البراكين إن هناك احتمالا بشعور السكان بالزلازل الأقوى، وقد تتسبب في أضرار ببنايات.

كما أشارت اللجنة إلى أن امتداد الساحل الجنوبي الغربي للجزيرة معرض لخطر وقوع انهيارات أرضية، وحوادث تساقط صخور.