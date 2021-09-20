ماكرون يطلب الصفح من الحركيين ويعدهم بـتعويض في بادرة قد تغضب الجزائر

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين "الصفح" باسم فرنسا من "الحركيين" الجزائريين الذين قاتلوا في صفوف جيش الاستعمار الفرنسي خلال حرب الجزائر معلناً إقرار قانون "تعويض" لهم قريباً.

ويشكل هذا الاعلان غير المسبوق خروجاً عن الموقف المبهم المعتمد منذ ستين سنة الذي راوح بين دعم الحركيين وعدم الحديث صراحة عن أشياء تجنباً لإغضاب الجزائر.

وأضاف الرئيس الفرنسي خلال مراسم تكريم في قصر الإليزيه بحضور حركيين سابقين وأسرهم ومسؤولين عن جمعيات وشخصيات: "أقول للمقاتلين: لكم امتناننا، لن ننسى. أطلب الصفح، لن ننسى".

ووعد ماكرون "قبل نهاية السنة بطرح مشروع يهدف إلى أن نُضَمن قوانيننا اعترافا بالحركيين والتعويض لهم".

وأكد أن "شرف الحركيين يجب أن يحفر في الذاكرة الوطنية" داعياً إلى "تضميد الجروح التي يجب ان تندمل من خلال كلام يشدد على الحقيقة وبادرات تعزز الذاكرة وتدابير ترسخ العدالة".

ويكون ماكرون بطلبه الصفح من الحركيين باسم فرنسا باعتباره أن البلاد "أخلت بواجباتها" حيالهم، ذهب أبعد من سلفه فرنسوا هولاند الذي أقر في العام 2016 "بمسؤولية الحكومات الفرنسية بالتخلي عن الحركيين".

وأوضح قصر الإليزيه في وقت سابق "يرى الرئيس أن العمل المنجز منذ ستين عاما مهم لكن ينبغي القيام بخطوة إضافية في الاعتراف بالإهمال الحاصل في حق الحركيين فضلاً عن اخلال الجمهورية الفرنسية بقيمها الخاصة".

والحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف جندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962 وقاتلوا ضد بلادهم التي تمكنت في نهاية المطاف من التحرر من الاستعمار الفرنسي.

وفي ختام هذه الحرب تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين تخلت عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر.

ونقل عشرات الالاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا حيث وضعوا في "مخيمات موقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم التي تركت ندوباً لا تمحى.

خلال حفل الاستقبال، قلد الرئيس وساما لصلاح عبد الكريم وهو ممثل للحركيين جرح في القتال وللجنرال الفرنسي فرنسوا ميير الذي نظم عمليات إجلاء "مئات الحركيين عاصياً الأوامر" وبورنيا تارال ابنة أحد الحركيين و"الناشطة من أجل مساواة الفرص والتنوع".

وكان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وصف الحركيين في العام 2000 بأنهم "عملاء" منتقدا في الوقت ذاته ظروف إيوائهم في فرنسا لكنه رفض عودتهم إلى الجزائر.