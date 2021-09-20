نقابة تدين عنف الشرطة الألمانية تجاه صحفيين

أدانت رابطة الصحفيين الألمان اليوم الإثنين هجمات الشرطة على المراسلين الذين غطوا احتجاجات يمينية متطرفة في مدينة لايبزيغ شرقي البلاد السبت.

وقالت الرابطة إن ثلاثة صحفيين تعرضوا للاعتداء البدني من قبل أفراد شرطة، بينما قال عدة مراسلين آخرين إنهم لم يتمكنوا من أداء عملهم بسبب الشرطة بالرغم من إظهار هوياتهم الصحفية.

وأدانت إينه ديبمان، رئيسة الرابطة في ولاية سكسونيا، الهجمات "بأشد العبارات الممكنة،" وعبرت عن الأسف إزاء وقوعها بالرغم من "العديد من الحوارات التي أجريناها مع قادة الشرطة خلال الشهور والسنوات الماضية".

وذكرت النقابة أن أحد المصورين المستقلين سقط على الأرض بعد أن دفعته الشرطة بمعدات مكافحة الشغب في شارع صغير.

وقال المصور كونال كيرني الذي يعمل في برلين، إنه كان يصور راشقي الحجارة عندما تدخلت الشرطة.

وأخبر أسوشيتدبرس قائلا "كان واضحا للغاية أنني من الصحافة، لكنهم عندما ركضوا تجاهي، دفعني أحدهم إلى السيارة ولكمني آخر في مؤخرة رأسي".

وأضاف أن معداته دمرت في الهجوم فاضطر إلى فتح حساب على موقع "غو فاند مي" لمساعدته في تغطية تكاليف استبدالها وإصلاحها.

وقالت شرطة لايبزيغ إن 7 من أفراد الشرطة أصيبوا بعد الاحتجاج الذي خرج للتضامن مع جماعة يسارية متطرفة وتحول إلى العنف.

وأضافت الشرطة أنها تفحص المقاطع المصورة التي تعرض الهجمات على مراسلين وتسعى إلى الحصول على إفاداتهم.