نجاة المستشار الأول للرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال

نجا المستشار الأول للرئيس الأوكراني من محاولة اغتيال الأربعاء عندما فتح مجهولون النار على سيارته وفق ما أعلنت الشرطة.

واوضحت الشرطة الأوكرانية عبر فيسبوك: "أصيبت سيارة سيرغيي شيفير بأكثر من عشر رصاصات. وجرح السائق" مشيرة إلى شن عملية خاصة للعثور على مطلقي النار.

وبحسب مسؤول في وزارة الداخلية فإن السائق أصيب "بجروح خطيرة" جراء إطلاق النار "من الغابة بأسلحة أوتوماتيكية وسط حركة مرور كثيفة".

ولم يقل أي شيء عن شيفير، لكنه بحسب مسؤول في الأغلبية الرئاسية في البرلمان ديفيد أراماخيا "على قيد الحياة وبصحة جيدة" رغم أنه في "حالة صدمة".

وقع الهجوم قرابة الساعة 10,00 (07,00 ت غ) قرب قرية ليسنيكي في منطقة كييف، بحسب المصدر نفسه.

وقالت المدعية العامة إيرينا فينيديكتوفا على فيسبوك إن السلطات فتحت تحقيقا في "محاولة اغتيال".

وقال مستشار آخر للرئاسة ميخائيلو بودولياك لوكالة إنترفاكس-أوكرانيا إنه "يربط بوضوح" هذا الهجوم بـ "حملة عدائية ضد سياسة رئيس الدولة".

وأشار إلى جهود زيلينسكي "للحد من تأثير شخصيات متنفذة تعمل في الظل" على سياسة البلاد والجهود الرامية "للقضاء على المجموعات السياسية المالية التي تعمل لصالح خصومنا الأجانب". ووعد بمواصلة محاربة "المتنفذين والجريمة".

واستهدفت عدة محاولات اغتيال سواء نجحت أو فشلت، سياسيين وصحافيين في أوكرانيا في السنوات الأخيرة.

ويدور في أوكرانيا منذ 2014 نزاع في شرق البلاد ضد الانفصاليين الموالين لروسيا المدعومين وفقًا لكييف والغرب، من موسكو.