وزير الاقتصاد الفرنسي: علمتنا أزمة الغواصات أنه لا يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة

بعد يوم واحد من اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الأمريكي جو بايدن، حول أزمة الغواصات، صرح وزير الاقتصاد الفرنسي بأن "حادثة الغواصات وما حصل في أفغانستان، تظهران أنه لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الولايات المتحدة، لضمان حمايتنا الاستراتيجية".

وأعلن الرئيسان خلال الاتصال، الأربعاء، "التزامات" لاستعادة الثقة الراسخة بين البلدين، بعد أن أخلّت أستراليا بعقد توريد غواصات فرنسية لصالح شراكة استراتيجية مع واشنطن ولندن.

وقال الوزير برونو لومير الخميس، "لإذاعة فرنسا": "عندما يتم اتخاذ مثل هذا القرار القاسي، أعتقد أنه يترك آثارا دائمة.. لم يكن لدي أوهام بشأن التطورات الاستراتيجية للولايات المتحدة، فهم يعتقدون أن حلفاءهم يجب أن يكونوا مطيعين".

ويعتقد الوزير أن "الدرس الأول الذي يمكن تعلمه من هذه الأزمة، هو أنه على الاتحاد الأوروبي أن يبني استقلاله الاستراتيجي.. فرنسا ترغب في بناء أوروبا أكثر استقلالية وأقوى".

وأردف: "إذا كانت هناك في الغد مشكلة كبيرة تتعلق بالهجرة غير النظامية، أو مشكلة إرهاب قادم من القارة الإفريقية، فمن سيحمينا؟"، مؤكدا: "نحن الأوروبيون لا يمكننا الاعتماد إلا على أنفسنا".

ودخلت العلاقات بين فرنسا من جهة، والولايات المتحدة وأستراليا من جهة أخرى، أزمة مفتوحة، الخميس، بعد إلغاء أستراليا صفقة شراء غواصات فرنسية واستبدالها بأخرى أمريكية عاملة بالوقود النووي.

وقد دفع إلغاء الصفقة باريس إلى وصف الأمر بأنه "خيانة وطعنة في الظهر".