زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي الألماني يدعو المكون التركي للتصويت لصالحه

دعا مرشح حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" و"الاتحاد الاجتماعي المسيحي" لمنصب مستشار ألمانيا، المكون التركي إلى التصويت في الانتخابات العامة المقررة في 26 أيلول/سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أرمين لاشيت لإذاعة "متروبول إف إم" المحلية، الجمعة.

وأشار زعيم "الاتحاد الاجتماعي المسيحي" لاشيت، إلى أن آراء الأتراك في البلاد لا تنعكس في استطلاعات الرأي العام، وأبدى استغرابه من ذلك.

ولفت إلى أن الكثير من الأشخاص ذوي الأصول التركية يمتلكون حق التصويت.

وقال لاشيت: "آمل أن يشاركوا في الانتخابات لأن هذا مهم للغاية".

وأضاف: "أتوقع أن يصوت الأشخاص ذوي الأصول التركية لي وبالتالي لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي. أريد أن أكون مستشارا".