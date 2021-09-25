فرنسا.. حكم نهائي بإغلاق جمعية تحارب الإسلاموفوبيا

وافق مجلس الدولة الفرنسي على إغلاق جمعية "التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا" CCIF المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.

وأفاد بيان للمجلس، الجمعة، بالتصديق على إجراءات الإغلاق، عقب صدور قرار من مجلس الوزراء بذلك، في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، تقدمت الجمعية بطعنه قانونياً، مطلع العام الجاري.

وأوضح أن هذا القرار يأتي تحذيرا لبقية مؤسسات المجتمع المدني.

وفي 19 أكتوبر 2020، أعلن وزير الداخلية جيرار دارمانان، في تغريدة، إغلاق مسجد في "بانتان" شمال شرقي العاصمة باريس، وعدد من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني الإسلامية بالبلاد.

وفي الأعوام الثلاثة الأخيرة، أغلقت فرنسا 356 مكانا بدعوى "التطرف"، بما فيها مساجد، فضلا عن ترحيل 411 أجنبيا، بحسب دارمانان.

من جانبه، أعرب مسؤول في الجمعية في بيان صحفي عن "قلقه العميق بشأن القرار يفتح الطريق أمام تجريم الرأي، الذي ترفعه الآن أعلى محكمة إدارية في فرنسا".

وأكد أن "هذا القرار، سواء في هدفه أو دوافعه، يمثل منعطفا رئيسيا في شرعنة التعسف السياسي والقمعي في فرنسا".