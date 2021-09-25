مسلمة محجبة تتعرض لهجوم عنصري في النمسا

تعرضت سيدة مسلمة ترتدي الحجاب، لاعتداء عنصري على يد مواطنة متطرفة بالعاصمة النمساوية فيينا، في حادثة تعكس تصاعد الإسلاموفوبيا بالبلاد.

وأفاد مراسل الأناضول، أن براءة بولانت، تعرضت لهجوم عنصري، الجمعة، من قبل إحدى السيدات خلال ركوبها في الحافلة العامة.

وأضاف أن المرأة المعتدية بصقت على بولانت، إضافة إلى محاولة شد حجابها ونزعه، وهي تردد عبارات عنصرية.

وأوضح أن بولانت قامت بنشر قصتها عبر وسائل التواصل، ما تسبب في إحداث حالة من التفاعل الواسع معها.

وأشار إلى أن بولانت قامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المرأة المنفذة للهجوم العنصري.