انتخابات ألمانيا تسفر عن نتيجة تصدر الاشتراكيين والمحافظين بنسب متساوية

أظهرت نتائج أولية بثها التلفزيون الألماني "دويتشه فيله"، الأحد، أن ائتلاف حزبي "الديمقراطي المسيحي والاجتماعي المسيحي" (CDU / CSU) المحافظ حصد 25 بالمئة من الأصوات، ومنافسه "الاشتراكي الديمقراطي" حصد أيضاً 25 بالمئة في الانتخابات البرلمانية.

كما حصل حزب "الخضر" على 15%، و"البديل اليميني" (11%)، و"الديمقراطيون الأحرار" (11%)، و"اليسار" (5%).

ويتنافس لنيل منصب المستشار في البلاد، مرشح ائتلاف حزبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي" (CDU / CSU)، أرمين لاشيت، خلفا للمستشارة أنجيلا ميركل المنتهية ولايتها بعد توليها المنصب لـ16 عاما.

وعن الحزب الديمقراطي الاشتراكي، وزير المالية أولاف شولتس، وعن حزب الخضر المرشحة أنالينا بيربوك.

وفي انتخابات عام 2017، حصل ائتلاف (CDU / CSU) على 32.9 بالمئة، والحزب الديمقراطي الاشتراكي على 20.5، وحزب البديل من أجل ألمانيا على 12.6، والحزب الديمقراطي الحر على 10.7، وحزب اليسار على 9.2، وحزب الخضر على 8.9 بالمئة من أصوات المقترعين.