بفارق ضئيل.. الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفوز على كتلة المستشارة ميركل

تغلب الحزب الاشتراكي الديمقراطي بفارق ضئيل على "كتلة الاتحاد" التي تقودها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، فيما حصلوا على أكبر حصة من الأصوات في الانتخابات العامة التي عقدت أمس الأحد.

وقال أولاف شولتز، مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ونائب المستشارة، ووزير المالية المنتهية ولايته، إن هذه النتيجة "تفويض واضح للغاية لضمان تشكيل حكومة جيدة، وعملية لألمانيا الآن."

بالرغم من تحقيقها لأسوأ نتيجة على الإطلاق في الانتخابات، قالت كتلة اتحاد يمين الوسط إنها ستتواصل مع الأحزاب الأصغر لمناقشة تشكيل حكومة، بينما ستظل ميركل في منصبها لتصريف الأعمال حتى يؤدي خليفتها اليمين الدستورية.

قال مسؤولو الانتخابات صباح الاثنين إن إحصاء جميع الدوائر الانتخابية - البالغ عددها 299 دائرة - أظهر حصول الاشتراكيين الديمقراطيين على 25.9 بالمائة من الأصوات، متقدما على كتلة الاتحاد التي حصلت على 24.1 بالمائة.

ولم يحصل أي حزب فائز في الانتخابات الوطنية الألمانية سابقا على أقل من 31 بالمائة من الأصوات.

كافح أرمين لاشيت، حاكم ولاية شمال الراين وستفاليا الذي تغلب على منافس أكثر شعبية وقاد كتلة اتحاد ميركل، لتحفيز قاعدة الحزب، وسقط في عدة زلات.

وقال لاشيت عن النتائج، وهي الأسوأ للاتحاد منذ تحقيقه 31 بالمائة في عام 1949، "هذه خسارة سيئة للأصوات بالطبع".

وأضاف: "مع مغادرة ميركل بعد ستة عشر عاما في السلطة، لم يحصل أحد على مكافأة حتمية في هذه الانتخابات."

وقال لاشيت لأنصاره "سنفعل كل ما في وسعنا لتشكيل حكومة تحت قيادة الاتحاد لأن ألمانيا بحاجة الآن إلى تحالف من أجل المستقبل يعمل على تحديث بلدنا."

وعلى لاشيت وشولتز التودد إلى نفس الحزبين، وهما حزب الخضر، الذي احتل المركز الثالث بنسبة 14.8 بالمائة، وحزب الديمقراطيون الأحرار، الذي حصل على 11.5 بالمائة.