زلزال بقوة 6.5 درجات يضرب جزيرة كريت اليونانية غربي تركيا

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر، بحر إيجة في غرب تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية التركية (آفاد)، في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 09:17 بالتوقيت المحلي.

وأضاف البيان أن عمق الزلزال بلغ 9.62 كيلو مترا.

من جانبه، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) أن زلزالاً بقوة 6.5 درجة ضرب جزيرة كريت باليونان صباح اليوم الاثنين.

فيما قال معهد أثينا للجيوديناميك (ديناميكية الأرض) إن الزلزال وقع في الساعة 9:17 صباحا بالتوقيت المحلي وكان مركزه على بعد 246 كيلومترا جنوب شرق العاصمة اليونانية أثينا.

ومن الشائع أن تقدم معاهد الزلازل المختلفة درجات متفاوتة للزلزال في الساعات والأيام الأولى بعد الحدث.