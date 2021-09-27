مؤتمر "العمال البريطاني" يؤيد فرض عقوبات ضد إسرائيل

أيد مؤتمر حزب العمال البريطاني مقترحا يطالب بفرض عقوبات ضد إسرائيل بسبب سياسات "الفصل العنصري" تجاه الفلسطينيين، بحسب إعلام بريطاني.

ويطالب المقترح الذي مرره مؤتمر حزب العمال البريطاني في برايتون بتحرك يوقف الإسرائيليين من "بناء المستوطنات ويلغي أي عمليات ضم (للأراضي) وينهي احتلال الضفة الغربية وحصار قطاع غزة".

وجاء في المقترح أنه "يجب أيضا فرض عقوبات لضمان قيام إسرائيل بـ"هدم الجدار (في الضفة الغربية) واحترام حقوق الشعب الفلسطيني المنصوص عليه في القانون الدولي، للعودة إلى منازلهم"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام بريطانية منها صحيفة "الإندبندنت".

وأشار المقترح إلى تقارير مجموعات حقوق الإنسان التي "خلصت بشكل قاطع إلى أن إسرائيل تمارس جريمة الفصل العنصري على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة".

وتقدم بالاقتراح قسم الشباب في حزب العمال، وتم تمريره بسهولة، بحسب ما أكد موقع "ميدل إيست آي"، لكن التصويت غير ملزم لقيادة حزب العمال.