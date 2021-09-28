المعارضة اليونانية تنتقد اتفاقية الدفاع بين أثينا وباريس

انتقد حزب المعارضة الرئيسي في اليونان، تحالف اليسار الراديكالي (سيريزا)، اتفاقية الدفاع الموقعة مع فرنسا لجلبها عبئًا إضافيًا على الميزانية.

وأوضح الحزب في بيان الثلاثاء، أنه "رغم تأييد سيريزا زيادة القوة الرادعة للجيش، خاصة في ظل التوتر مع تركيا، إلا أن الاتفاقيات الدفاعية يجب أن تتم من خلال مراعاة الديناميكيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد".

وتابع قائلا: "باستثناء الفرقاطات المطلوبة لقواتنا البحرية والتحديث المطلوب لمقاتلات "إف 16"، نود أن نعلم مدى ضرورة شراء الأسلحة الأخرى، ومدى الإنفاق على الاتفاقيات الدفاعية ومدى قدرة اقتصادنا على تحمل أعباء تلك الاتفاقيات".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس في مؤتمر صحفي مشترك في باريس، أن أثينا ستشتري 3 فرقاطات من طراز بيلهارا من باريس، وأنه يمكن زيادة هذا العدد إلى 4 إذا لزم الأمر.