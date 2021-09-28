بعد زلزال الأمس.. هزة ارتدادية قوية جديدة تضرب جنوب اليونان

تعرضت جزيرة كريت جنوبي اليونان لهزة ارتدادية قوية بلغت قوتها الأولية 5.3 درجة، بعد يوم من الزلزال الذي خلف قتيلاً وعدة إصابات.

وقال معهد أثينا للجيوديناميك إن الهزة الارتدادية صباح الثلاثاء، وهي الأقوى من بين العشرات التي هزت الجزيرة، كان مركزها على بعد 22 كيلومترًا جنوب شرق هيراكليون، المدينة الرئيسية في جزيرة كريت ورابع كبرى مدن اليونان.

وضرب زلزال بقوة أولية بلغت 5.8 درجة جزيرة كريت يوم الاثنين مما دفع السكان إلى النزول إلى الشوارع وألحق أضراراً بالمنازل وتسبب في انهيارات صخرية. ولقي رجل مصرعه عندما انهارت كنيسة في قرية قريبة من مركز الزلزال.

وقالت وزارة أزمة المناخ والحماية المدنية في اليونان إن زلزال الاثنين كان "الرئيسي على الأرجح"، وأشارت إلى أن مثل هذه الأحداث يتبعها "نشاط زلزالي مكثف" في شكل توابع.

ونصحت سكان المنطقة بتجنب المباني التي تعرضت لأضرار طفيفة، واتباع توجيهات السلطات.

يعتقد أن مئات المنازل تضررت بسبب الزلزال الأول، فيما أمضى العديد من السكان الليل في خيام أقامتها السلطات.