بلدية ألمانية تعتذر لمسلمة مُنعت من الانتخاب لارتدائها الحجاب

اعتذرت بلدية بيرغهايم الألمانية، الأربعاء، لمسلمة لم يُسمح لها بالتصويت بسبب ارتدائها الحجاب، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة في 26 سبتمبر/ أيلول الجاري.

وأفادت في بيان، أن سيدة (لم يذكر اسمها) كانت ترتدي الحجاب وتغطي وجهها لم يسمح لها موظف في مركز الاقتراع بالتصويت، في بلدية بيرغهايم، القريبة من مدينة كولونيا.

وأوضح البيان أن السيدة تقدمت بشكوى للقائمين على المركز، ما دعا السلطات إلى التدخل وإجبار الموظف على إعطائها ورقة الاقتراع.

وأشار إلى أن البلدية تقدمت باعتذار رسمي للسيدة المسلمة عن "الحادثة المخجلة"، فيما نفت التحقيقات الأولية وجود أي "نية عنصرية أو معادية للإسلام أو للأجانب" للموظف.