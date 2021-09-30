القضاء الفرنسي يدين الرئيس الفرنسي السابق ساركوزي في قضية تمويل حملته الانتخابية

أصدرت محكمة فرنسية في باريس اليوم حكم إدانة ضد الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بتهمة التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لعام 2012.

وذكرت المحكمة أن ساركوزي "علم" أن الحد القانوني على المحك وفشل "طواعية" في الإشراف على نفقات إضافية. وطالب ممثلو الادعاء بالسجن ستة أشهر للمدان، فضلا عن ستة أشهر مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 3750 يورو (4354 دولارا).

ساركوزي، الذي لم يكن حاضرا في محكمة باريس أثناء إعلان الحكم، نفى بشدة ارتكاب أي مخالفات خلال المحاكمة في مايو / أيار ويونيو / حزيران.

وهو متهم بإنفاق ما يقرب من ضعف الحد الأقصى القانوني البالغ 22.5 مليون يورو (27.5 مليون دولار) في محاولة إعادة الانتخاب التي خسرها أمام الاشتراكي فرانسوا أولاند.

يأتي الحكم الصادر اليوم الخميس بعد إدانة ساركوزي (66 عاما) في الأول من مارس/آذار بالفساد واستغلال النفوذ في قضية أخرى. وقد حكم عليه بالسجن لمدة عام وسنتين مع وقف التنفيذ في تلك القضية ولكنه حُر في انتظار الاستئناف.

في قضية تمويل الحملة الانتخابية، خلص المدعون العامون إلى أن ساركوزي كان يعلم قبل أسابيع من انتخابات 2012 أن نفقاته - المحدودة للغاية بموجب القانون الفرنسي - تقترب من الحد الأقصى القانوني. واتهموه بتجاهل مذكرتين من محاسبيه تحذرهما من قضية المال.

وجادل المدعون بأن ساركوزي هو "الشخص الوحيد المسؤول عن تمويل حملته الانتخابية" وأنه اختار تجاوز الحد الأقصى من خلال تنظيم العديد من التجمعات، بما في ذلك التجمعات العملاقة.

وفي جلسة الاستماع، أخبر ساركوزي المحكمة أن الأموال الإضافية لم تذهب إلى حملته، بل ساعدت بدلاً من ذلك في جعل الآخرين أكثر ثراءً. ونفى وجود أي "نية احتيالية". كما أصر على أنه لم يتعامل مع التنظيم اليومي لأنه كان لديه فريق للقيام بذلك، وبالتالي لا يمكن لومه على مقدار الإنفاق.