مصرع السويدي صاحب الرسومات المسيئة للرسول العربي حرقاً في حادث سير

أعلن في السويد عن وفاة رسام الكاريكاتير المعروف بعدائه للإسلام والمشهور برسوماته المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، في حادث سير بعد أن اشتعلت النار في السيارة.

وأفادت صحيفة "Dagens Nyheter" السويدية الاثنين، أن لارش فيلكس وشرطيان كانا يحرسانه لقوا مصرعهم حين اصطدمت سيارتهم بشاحنة على الطريق السريع بمدينة ماركارد.

وأوضح التلفزيون الحكومي السويدي، أن 3 أشخاص ماتوا حرقا وأن رابعًا أصيب بجروح خطيرة نتيجة اشتعال النيران في حادث الاصطدام المروري.

وأضاف أن القتلى هم الرسام فيلكس (75 عامًا) واثنان من حراس الشرطة، فيما تعرض سائق الشاحنة لإصابات خطيرة.

يشار أن فيلكس نشر عام 2007، صورا كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد، أثارت ردود أفعال كبيرة في العالم الإسلامي، كما تعرض للعديد من الاحتجاجات والهجوم بالبيض في العديد من البرامج التي شارك فيها مما اضطره للعيش تحت حماية الشرطة.