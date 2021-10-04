نجاة رجل أعمال إسرائيلي من محاولة اغتيال في قبرص الرومية واعتقال المتهم

كشفت وسائل إعلام عبري، اليوم، أن رجل أعمال إسرائيلي قد نجا من محاولة اغتيال في قبرص الرومية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وسائل إعلام في قبرص أن "الملياردير ورجل الأعمال الإسرائيلي تيدي ساغي، نجا من محاولة لاغتياله في الجزيرة"، دون الكشف عن تاريخ المحاولة.

وأضافت: "أشارت تقارير صحفية أن مواطنا أذريا يحمل جواز سفر روسيًا اعُتقل على خلفية محاولة الاغتيال، وبحوزته مسدس وكاتم لصوت، ومثل المواطن أمام القضاء القبرصي الرومي في جلسة مغلقة لأسباب أمنية".

وتابعت: "تتحدث تقارير أخرى عن أن أجهزة استخبارات أجنبية (لم يتم الكشف عنها) أنذرت سلطات قبرص الرومية بخطة استهداف ساغي".

ولفتت هيئة البث إلى أنها حصلت على معلومات من الشركات التابعة لرجل الأعمال أن "الحديث يدور عن إحباط محاولة إيرانية لاستهداف مواطنين إسرائيليين في قبرص وليس ساغي نفسه".

ولفتت إلى أن إيران "هددت بالرد على ما وصفته بحملة إسرائيلية لتصفية علماء ومسؤولين إيرانيين في برنامجها النووي".

ولم يصدر تعقيب رسمي إسرائيلي على الحادث حتى الساعة 10:00 (ت.غ).