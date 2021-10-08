الاتحاد الأوروبي يدعو اليونان للتحقيق في عمليات صد طالبي اللجوء

دعت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي اليونان إلى فتح تحقيق في التقارير التي تتحدث عن عمليات صد طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته إيلفا يوهانسون، الجمعة قبل مشاركتها في اليوم الثاني من اجتماع وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي، في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وتطرقت إلى عمليات صد طالبي اللجوء تناولتها الصحافة الأوروبية الخميس، وأكدت أن حماية الحدود يجب أن تتم دائمًا وفقًا لسيادة القانون والحقوق الأساسية.

وقالت يوهانسون: "لقائي مع الوزير اليوناني (وزير الهجرة واللجوء اليوناني) كان مختلفا. ذكرت بوضوح أنني لن أقبل عدم إجراء اليونان تحقيقا في هذا الشأن (عمليات صد لطالبي اللجوء)".

وتابعت: "يجب علينا حماية حدودنا، ولكن في نفس الوقت علينا حماية قيمنا وسيادة القانون والحقوق الأساسية".

من جهته، قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس، في تصريح قبل دخول الاجتماع، إن بلاده تحقق في كل ادعاء.

وتنفي الحكومة اليونانية إجراء عمليات صد للاجئين إلى تركيا، رُغم أن "دير شبيغل" ووسائل إعلام أخرى وثقت العديد من هذه العمليات، المعروفة باسم عمليات الصد.