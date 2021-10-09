استقالة المستشار النمساوي بعد اتهامه بـالفساد

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، السبت، استقالته من منصبه، في أعقاب اتهامه بالفساد.

وقال كورتس، في بيان صحفي مباشر على التلفزيون من مقر المستشارية بالعاصمة فيينا: "بلدي أهم بالنسبة لي من شخصي، والمطلوب الآن هو الاستقرار".

وأضاف: "من أجل إنهاء المأزق، أريد أن أفسح المجال لمنع الفوضى وضمان الاستقرار".

ويتولى وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ مهام المستشار النمساوي بعد استقالة كورتس.

والأربعاء، داهمت السلطات مكاتب كورتس ومقر حزبه في فيينا، وسط شكوك بأنه ودائرته المقربة تآمروا لاختلاس أموال عامة لرشوة منظمي استطلاعات الرأي وشخصيات إعلامية بارزة مقابل تغطية إيجابية، بحسب ما نقل موقع "بوليتيكو" الأوروبي.

وتمثل المداهمات تصعيدا كبيرا في تحقيق الفساد ضد كورتس، الذي يواجه بالفعل اتهامات محتملة في قضية منفصلة تتعلق بمزاعم الإدلاء بشهادة زور في تحقيق برلماني العام الماضي.