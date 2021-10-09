الاعتداء على جندي إسرائيلي سابق أمام محطة للقطارات في برلين

تعرض جندي إسرائيلي سابق لاعتداء في العاصمة الألمانية فيما وصفت الشرطة الحادث بأنه متعلق بمعاداة السامية.

ووقع الهجوم مساء الجمعة خارج محطة قطار نويلدنربلاتز للركاب في منطقة شرق برلين. قالت الشرطة في بيان إن الجندي السابق البالغ من العمر 29 عامًا، والمقيم في برلين، كان يرتدي كنزة صوفية عليها شعار الجيش الإسرائيلي واستدار نحو شخص "خاطبه بشأن إيمانه".

وأخبر المحققين أنه عندما استدار نحو الشخص، رش غازا مهيجا في وجهه وسقط أرضًا. ثم هرب المعتدي أو المهاجمون.

قام الجندي السابق بإبلاغ الشرطة فيما عالجه عمال الطوارئ في المكان. وفتحت الشرطة الجنائية في برلين تحقيقا في الاشتباه في وقوع أذى جسدي لدوافع سياسية.